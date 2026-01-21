Театральные постановки в Дубне начали создавать с помощью ИИ

Во Дворце культуры «Октябрь» внедряют новые цифровые технологии в творческую работу. Инструменты планируют активно применять при подготовке мероприятий к 60-летнему юбилею учреждения.

Сотрудники Дворца культуры «Октябрь» в Дубне начали использовать технологии искусственного интеллекта в работе над постановками. Новые инструменты позволяют ускорить подготовку видеороликов, виртуальных персонажей и музыкального сопровождения.

«Нейросеть помогает нам реализовать в наших постановках то, на что раньше нужно было тратить много времени и ресурса: создание коротких роликов или виртуальных персонажей. Сейчас это можно сделать с минимумом усилий», — отметил заведующий отделом Дворца культуры «Октябрь» Станислав Андреев.

Впервые нейросети применили на «Елках главы», которые прошли в новогодние праздники. В сказочной постановке появился сгенерированный персонаж Бабы Яги. Также с помощью искусственного интеллекта была создана музыка для двух песен сказочных героев, при этом тексты написали сотрудники Дворца культуры.

Специалисты учреждения прошли специальное обучение по работе с нейросетями и регулярно обмениваются опытом с коллегами из других городов.

«В этом году наш город отмечает юбилей, 70 лет. Также многие предприятия Дубны празднуют круглые даты с момента открытия. У сотрудников ДК „Октябрь“ 2026-й станет годом интенсивной работы, поэтому организовали для них курсы по внедрению ИИ», — сказал глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.