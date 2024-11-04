Театральные миниатюры по письмам Ленина и Крупской показали в Подольске

В рамках всероссийской акции «Ночь искусств» в музее-заповеднике «Подолье» представили театральные сценки по письмам Ленина и Крупской. Миниатюры подготовили актеры Подольского драматического театра Сергей Стегайлов и Татьяна Шендрик.

В музее-заповеднике «Подолье» в доме-музее Владимира Ленина актеры театра показали зрителям представление. В его основу легли послания Ленина и Крупской к родным и близким в Подольск. Мероприятие организовали в рамках всероссийской акции «Ночь искусств».

Сопровождала выступление актеров живая классическая фортепианная музыка. В 1956 году инструмент передали музею из комендатуры Кремля. Собравшиеся услышали «Патетическую сонату» Людвига ван Бетховена, а также композиции Петра Чайковского и Александра Даргомыжского.

Помимо этого, в доме Морозовых организовали обзорные экскурсии «Подол сквозь века». Жителей и гостей Подольска познакомили с археологическим прошлым города, рассказали о его истории и развитии с конца XVIII и до конца XIX века.

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