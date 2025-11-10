Театральные коллективы из Жуковского стали лауреатами всероссийского фестиваля

В Одинцове подошел к концу XXXII Всероссийский фестиваль любительских театров «Театральная завалинка-2025». В отборочном туре работы представили 192 коллектива из 47 регионов страны, но лишь 20 из них удостоились права выступить в финале.

В течение целой недели на территории пансионата «Лесной городок» царила творческая атмосфера. Коллективы демонстрировали мастерство в различных конкурсах: спектаклей, художественного слова и актерского таланта, а также соревновались в оформлении афиш.

Особенностью программы в этом году стала тема, посвященная защитникам родины и знаменательной дате — 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Подмосковье на фестивале представил молодежный театр «ШЭСТ» и детская образцовая театральная студия «ШЭСТ-ОС» из Жуковского.

В Министерстве образования региона, уточнили, что театральная труппа, продемонстрировавшая спектакль «Гений» (Владимир Синакевич и Вениамин Сквирский), стала лауреатом (победителем) конкурса.

Артистка Мария Лихачева получила награду за лучшую женскую роль второго плана, а также приз зрительских симпатий.

Диплом первой степени выдали студии «ШЭСТ-ОС», которая представила спектакль «Дикий».

Фестиваль в очередной раз продемонстрировал, как любовь к театру объединяет людей из разных уголков России, а также подчеркнул важность сохранения памяти о героическом прошлом страны.