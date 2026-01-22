Театральную усадьбу Шаровых откроют в Домодедове в 2027 году

Новое творческое пространство готовят к открытию в городском округе. Супруги Дмитрий и Ирина Шаровы занимаются восстановлением усадьбы, построенной в 1961 году и хранящей историю шести поколений семьи.

Художник-сценограф и литератор проводят реконструкцию дома с 2021 года. Шарова ведут открытый дневник своей жизни, делясь успехами, планами и анонсами будущих мероприятий в социальных сетях.

Театральная усадьба станет продолжением уже любимой жителями Театральной галереи «Маэстро» и будет открыта для музыкантов, поэтов, художников и всех, кто ценит магию творчества. Планируются проводить там кукольные спектакли, поэтические вечера и выставки, организовать художественную мастерскую. Стены, которые видели жизнь пяти поколений Шаровых, готовы стать свидетелями новых творческих историй.

«Мы живем „открытым домом“, веря, что настоящее искусство и человеческое тепло рождаются в атмосфере искренности и общего дела», — говорят Дмитрий и Ирина Шаровы.

Открытие Театральной усадьбы на Рабочей улице, 38, запланировано на осень 2027 года.