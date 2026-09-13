Театральную сцену открыли в Вишняковском лесопарке Балашихи в День города

В Вишняковском лесопарке Балашихи в День города открыли новую театральную сцену имени Всеволода Мейерхольда. Первым событием на площадке стал фестиваль «Наш Мейерхольд».

«Это одно из самых красивых мероприятий сегодняшнего дня. Театральный фестиваль „Наш Мейерхольд“ проходит впервые. В Вишняковском лесопарке собрались жители, которые любят театральное искусство, чтобы посмотреть этот уникальный спектакль. Очень приятно видеть, сколько людей пришло — здесь действительно получилась особенная атмосфера», — сказал глава Балашихи Сергей Юров.

Новая сцена создана по мотивам одной из неосуществленных декораций режиссера. С 1926 по 1939 годы Всеволод Мейерхольд жил на даче в Горенках. Загородный дом стал для режиссера не только местом отдыха, но и рабочим кабинетом: здесь он готовил постановки, встречался с актерами, писателями и композиторами.

С Горенками связан период создания ряда известных спектаклей Мейерхольда. Здесь он работал над «Клопом» и «Баней» Владимира Маяковского, «Ревизором» Николая Гоголя и другими постановками. В разные годы у режиссера бывали Алексей Толстой, Юрий Олеша, Игорь Ильинский, Эраст Гарин, Михаил Жаров, Сергей Прокофьев и Дмитрий Шостакович.

«То, что происходило на сцене, это абсолютно оригинальная история, придуманная именно для открытия этой площадки и посвященная Мейерхольду. В постановке участвуют солисты Большого театра, артисты театра Станиславского и Немировича-Данченко, Владимир Кошевой и симфонический оркестр под управлением Арифа Дадашева. Нам было важно не просто рассказать о Мейерхольде, а создать спектакль, который существует в диалоге с его творчеством. Даже само пространство сцены дает такую возможность. Например, мы заставили дирижера подняться в башню и дирижировать оттуда — это довольно мейерхольдовская история», — отметил режиссер Алексей Франдетти.

Новая сцена «Мейерхольд» станет площадкой для последующих театральных и культурных мероприятий в Вишняковском лесопарке.