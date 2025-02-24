Театральную постановку на православную тему представят в Химках

Историческую драму «Царское село» покажет приходской творческий коллектив на большой сцене театра «Наш дом» в Химках. Постановка приурочена к началу Великого поста.

Основная тема спектакля — значение и спасительная сила веры. Действие разворачивается в переломный момент отечественной истории. Главные герои в условиях общественных и политических потрясений встанут перед судьбоносным выбором между верой и неверием, отречением и покаянием.

Идея драмы «Царское село» состоит в утверждении ценности нравственности и благодетели, спасении человеческой души через искупление. Режиссером и главным сценаристом постановки является иерей Владимир Кузнецов. Спектакль со сцены представят актеры из театрального коллектива «Лепта» при Храме святых Петра и Февронии Муромских.

Премьера исторической драмы состоится 24 февраля в 19:00 по адресу: улица Калинина, дом 2. Вход свободный для всех желающих.