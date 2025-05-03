Театральную постановку ко Дню Победы покажут в Дубне 6 мая

Дворец культуры «Октябрь» в Дубне к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне готовит спектакль «В сорока километрах от фронта». В основу театрализованной постановки легли воспоминания ветеранов.

Режиссер спектакля Анна-Александра Никишина рассказала, как творческий коллектив дворца культуры изучал военную хронику Дубны.

«Меня зацепила история Нины Дьячковой. После этого я с ней познакомилась, мы стали хорошими друзьями. Ветеран рассказала свою историю, которая стала фабулой спектакля», — отметила Анна-Александра Никишина.

Труженицу тыла Нину Дьячкову война застала, когда ей было 14 лет.

«Спасибо, что люди помнят. Надо помнить о войне. Что бы ни случилось, надо всегда говорить „надо“, „мы должны“. Мы должны, раз мы живем на этом свете, в нашей стране», — поделилась ветеран Великой Отечественной Нина Дьячкова.

У театрализованного концерта не будет программы и ведущих. Выступления артистов по сюжету будут начинаться сами. Глава Дубны Максим Тихомиров приглашает жителей и гостей муниципалитета посетить премьеру спектакля.

«За ним стоит огромная работа историков, артистов, режиссеров. Этом концертом мы отдаем дань памяти всем жителям Дубны, которые в годы Великой Отечественной войны ковали Победу как на фронте, так и в тылу», — подчеркнул руководитель муниципалитета.

Увидеть постановку «В сорока километрах от фронта» можно будет 6 мая в 19:00 часов во Дворце культуры «Октябрь». Вход для всех желающих свободный.