Театральную лабораторию для членов «Активного долголетия» провели в Химках

В многофункциональном социальном комплексе «Восход» в Химках 19 апреля состоялась театральная лаборатория для членов клуба «Активное долголетие». Свыше 30 человек приняли участие в мероприятии, которое направлено на поддержку пожилых жителей.

Под руководством профессиональных педагогов и актеров участники осваивали основы актерского мастерства, сценического движения и импровизации. Эксперты раскрывали профессиональные хитрости и помогали каждому участнику проявить свой творческий талант.

«Мы создаем условия для активного участия старшего поколения в культурной жизни региона. Театральная лаборатория — это возможность научиться новому, найти единомышленников и хорошо провести время», — отметил лидер Движения общественной поддержки Антон Блинов.

Участники не только освоили новые навыки, но и создали сценические этюды, которые представили в финале занятия. Мероприятие вызвало живой отклик и множество восторженных отзывов.

Театральная лаборатория в многофункциональном социальном комплексе «Восход» — лишь одно из событий губернаторской программы «Активное долголетие». Новые занятия и культурные акции для пожилых жителей будут реализованы в будущем.