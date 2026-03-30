Театральной премии удостоили жителя из Одинцово

Александр Ворошило получил специальную премию «Золотая маска» за вклад в театральное искусство. Награду вручили во Всемирный день театра.

Жителя Одинцовского округа отметили одной из главных театральных наград страны. Премия присуждена с формулировкой «за выдающийся вклад в развитие театрального искусства».

Александр Степанович Ворошило известен как оперный певец и педагог. В 1970–1990-е годы он был одним из ведущих баритонов Большого театра. Особое место в его карьере занимает партия Чичикова в опере Родиона Щедрина «Мертвые души». Именно Ворошило стал первым исполнителем этой роли, и его интерпретация считается эталонной.

В конце 1990-х он перешел к управленческой работе. С 1998 по 2002 год Ворошило занимал должность исполнительного директора Большого театра. Позднее он сосредоточился на педагогике. С 2003 года артист ведет класс сольного пения в Московской консерватории и работает в звании профессора.

За годы преподавания он подготовил многих оперных исполнителей. Его ученики выступают на ведущих сценах России и за рубежом. Сам Ворошило подчеркивает значимость этой работы.

«Передача опыта молодым певцам — это продолжение профессии. Важно сохранить традицию и помочь каждому найти свой голос», — отметил он.

Помимо творческой и педагогической деятельности, он участвует в общественной жизни и реализует проекты в сфере культуры. Также Ворошило занимает пост генерального директора концертного зала «Барвиха Luxury Village».