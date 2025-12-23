Театральное представление прошло в сквере имени Журавлева в Дубне

Уличный проект «Новогодний калейдоскоп» продолжают реализовать в Дубне. В его рамках местные артисты организуют театральные представления в общественных пространствах.

Интерактивную постановку о приключениях Емели подготовили представители театральных коллективов Дворца культуры «Октябрь». Ее показали в рамках проекта, который работает в Дубне уже второй год.

Сказочные истории также артисты театра «Первый состав», студии «Сцена» и ДК «Октябрь». Причем участникам предлагают не просто посмотреть, но и поучаствовать в представлениях.

«Эти вечера запомнятся детям доброй сказкой, а на память останутся фото с добрым зимним волшебником», — сказал глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.

Отметим, что программы бесплатные. Они проходят во всех частях города каждую субботу. Следующее состоится 27 декабря, в 17 часов в Институтской части города на арт-площадке «Солнечная система» на Молодежной поляне.