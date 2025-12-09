Театральная труппа «Премьера» в Серпухове отметила 10-летие

Праздничный вечер к 10-летию театральной труппы «Премьера» прошел во Дворце культуры «Лира» в поселке Пролетарский. Юные артисты представили программу, посвященную 145‑летию со дня рождения поэта Александра Блока.

Во время праздничного вечера поблагодарили педагога Лидию Шахову, чей профессионализм помогает ребятам развивать таланты и уверенность на сцене. Благодаря ее труду «Премьера» стала настоящей семьей.

На концерт пригласили директора культурно-досугового объединения Марину Мишечкину. Она поздравила коллектив и поблагодарил за преданность искусству.

«10 лет — это важная веха, но у „Премьеры“ впереди еще много ярких премьер, новых творческих открытий и громких аплодисментов. За эти годы коллектив доказал: талант, трудолюбие и любовь к искусству способны творить чудеса», — отметила заместитель главы муниципалитета Оксана Лебедева.