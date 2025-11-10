Театральная студия «Верю!» в Воскресенске отметила 5-летие

Юбилейный концерт «Пять лет вдохновения» состоялся в доме культуры «Гармония» города Белоозерский. Праздник получился теплым и душевным, оставив у зрителей множество позитивных эмоций.

Артисты подготовили множество ярких номеров. Особенным моментом вечера стало традиционное посвящение новых участников студии старшими товарищами.

Коллектив поздравила с юбилеем директор Культурно-досугового центра Ольга Якимова. Она пожелала студии ярких премьер и громких творческих побед. А руководитель «Верю!», актриса Виктория Цех поблагодарила всех, кто поддерживает театр и помогает организовывать мероприятия и поездки.

Возраст участников коллектива составляет от пяти до 60 лет. Занятия в студии ведутся ежедневно. Артисты активно участвуют в мероприятиях и социальной жизни города. Ежегодно «Верю!» выпускает два и более спектаклей.