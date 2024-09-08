Театральная студия «ТаланТЫ» из Дмитрова открыла новый творческий сезон

Этот драматический спектакль рассказывает о тяжелых временах военного лихолетья и сложной женской судьбе. Он затрагивает тему того, что у каждого в те времена была своя война: мужчины сражались на фронте, а женщины трудились за двоих, обеспечивая страну и фронт всем необходимым.

Игра самодеятельных артистов вызвала настоящее восхищение у зрителей. Роли были исполнены слаженно и искренне, что позволило передать весь трагизм того времени. Спектакль пролетел незаметно, а зрители буквально дышали в унисон вместе с актерами.

Пьеса заставила аудиторию задуматься о прошлом, настоящем и будущем. По окончании спектакля зрители долго аплодировали и выражали артистам свою благодарность за доставленное удовольствие и глубокие эмоции.

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