Театральная студия «Овации» представила премьерный спектакль в Можайске

В Доме культуры «Химик» в Можайске состоялся отчетный спектакль театральной студии «Овации», которой руководит Надежда Рукавицынa. Этот коллектив, образованный в 2025 году, впервые вышел на сцену с постановкой, которая поразила зрителей своей искренностью и глубиной.

Сюжет спектакля повествовал о девочке Тоне, ее страхах и волшебном «тайном саде», где оживают растения, а их судьбы отражают человеческие чувства и переживания. Зрители окунулись в мир фантазий, где даже морковка «в горошек» стала символом борьбы за индивидуальность и принятие себя.

Яркие декорации, игра молодых актеров и трогательный сюжет, объединяющий доброту, волшебство и серьезные жизненные темы, не оставили публику равнодушной. По окончании спектакля зрители делились впечатлениями, отмечая, что постановка заставила их задуматься о важных жизненных вопросах.

Работа над спектаклем длилась четыре месяца. Руководитель студии, для которой это был дебют, выразила благодарность своим наставникам — Евгении Рукавицыной и Юрию Вершинскому. Юрий Николаевич, стоявший у истоков развития театра в Можайском округе и в конце 70-х годов прошлого века ставший режиссёром ТЮЗа «Надежда», присутствовал на премьере и поддержал молодых артистов.

Театральная студия «Овации» доказала, что даже за короткий срок можно создать настоящее искусство, способное тронуть сердца.