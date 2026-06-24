Театральная студия «Лики» из Воскресенска получила почетное звание

Воспитанники студии под руководством Татьяны Новиковой доказали свой талант и продемонстрировали высокий уровень исполнительского мастерства. Студийцы не боятся экспериментировать: они постоянно обновляют репертуар, сочетают классические театральные традиции с новыми выразительными средствами, удивляя зрителей яркой игрой. Уже семь лет театральная студия «Лики» открывает для любителей театра мир сцены. На занятиях студийцы развивают пластику, тренируют дикцию и осваивают актерское мастерство. Участники коллектива не только репетируют, но и изучают теорию, виды театрального искусства, а также культуру поведения на сцене и в зрительном зале.