Театральная студия «Лампа» из Котельников стала призером фестиваля в Анапе

Театральная студия из Котельников «Лампа» приняла участие в фестивале «Под солнышком», который прошел в Анапе. Он собрал 17 коллективов со всей России.

За пять дней участники успели посмотреть спектакли других коллективов и поучаствовать в мастер-классах по сценической речи.

Ради участия в этом престижном мероприятии театральный сезон начался на месяц раньше, и уже в начале августа началась активная подготовка. Студия представила два спектакля: полюбившийся зрителям «Крыши Летят» и новый спектакль средней группы «Бюллербю».

Спектакль «Бюллербю» занял третье место в своей возрастной категории и получил специальный приз от жюри «За яркое воплощение роли тети Лизы». Также студия была удостоена специального приза жюри «За уникальную работу над литературным материалом».

В конкурсе чтецов «Мелодика слова», который проходил в рамках фестиваля, приняли участие Лазарев Серафим, Лазарева Елисавета, Хоцанян Севан и Казарян Гагик.

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