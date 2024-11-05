Театральная студия из Ногинска завоевала Гран-при международного конкурса

Творческое объединение «PRO Театр», возглавляемое талантливой Ириной Львовной Климовой, получило Гран-при на международном конкурсе-батле «Жар-Птица России». Это событие собрало лучших исполнителей из 15 стран мира.

Победа коллектива стала ярким подтверждением высокого мастерства и уникального стиля участников из Ногинска.

Преданность искусству и педагогическое мастерство Ирины Львовны были отмечены почетным званием Международной премии «Заслуженный преподаватель».

Эта победа является результатом упорного труда и творческих усилий театралов. Она подтверждает, что «PRO Театр» находится на вершине театрального мастерства и продолжает развиваться, радуя зрителей новыми постановками и проектами.

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