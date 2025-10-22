Театральная студия из Ногинска заняла 3-е место на международном фестивале

Детская театральная студия «ГалаДрамцы» из Ногинска стала призером международного фестиваля любительских театров, который прошел в Санкт-Петербурге. Юные артисты представили жюри спектакль по мотивам рассказа Д. Н. Мамина-Сибиряка. Теперь коллектив покажет постановку на сцене Мособлдрамы.

«Постойко» объединил элементы драмы, пластики и современной хореографии. Его режиссерами стали Данил Музипов и Екатерина Потапова.

Спектакль вошел топ-15 еще на заочном этапе. На самом конкурсе постановка завоевала бронзу.

Помимо выступления на фестивале в Санкт-Петербурге, ребята из подмосковной театральной студии участвовали в мастер-классах и тренингах, а также знакомились с творчеством других коллективов.

Теперь студия «ГалаДрамцы» выйдет на сцену Московского областного театра драмы и комедии, чтобы показать материал всем желающим. Ценителей творчества ждут 1 ноября в 19:30.

Приобрести билеты можно на официальном сайте.