Театральная студия из Химок выиграла 10 наград на международном конкуре

Юные актеры театральной студии «Волшебный мир Театра» школы № 30 в Химках выступили на Международном конкурсе-фестивале «Микс-арт», завоевав десять престижных наград. Мероприятие прошло в Екатеринбурге.

Юные артисты представили два спектакля: «Алые паруса» по Александру Грину и современное прочтение лермонтовского «Демона».

Воспитанники студии стали лауреатами первой степени за спектакль «Демон», хореографическую постановку «Танго» в исполнении Елизаветы Шапоровой и Ивана Максимова, а также за мастерство художественного слова Максима Святчева. Спектакль «Алые паруса» и индивидуальные выступления Михаила Морозова, Валерии Лукиной, Александры Калайтан и Алены Портновой получили звание лауреатов второй степени. Лауреатами третьей степени стали дуэт Антея Перминова и Юлии Шулаповой, а также Кирилл Москаленко, продемонстрировавший тонкое владение сценической речью.

«Невозможно не радоваться достижениям наших ребят. Каждая премьера для них, каждое выступление, каждая репетиция — это возможность самовыражения, проявление мастерства и опыта, которые мы, как администрация школы, безусловно поддерживаем. Поздравляю ребят с большой победой!» — сказала директор школы № 30 Татьяна Кавторева.

Готовили на конкурс юных артистов руководители театральной школьной студии Анна Коняева и Наталья Белошапко.