Театральная студия из Чехова стала победителем творческого конкурса в Казани

В Казани состоялся 81-й международный творческий фестиваль-конкурс «Слияние культур». В нем приняли участие воспитанники театральной студии «Мелихово».

На творческом состязании артисты презентовали три спектакля: «Волк и семеро козлят. Сказочка на новый лад», «Веселый Роджер», «Вот именно и тому подобное» по рассказам писателя Антона Павловича Чехова. Также они представили 12 сольных номеров.

По итогам фестиваля-конкурса жюри по достоинству оценило все 15 работ: ребята стали лауреатами I и II степеней.

Помимо этого, специальными дипломами были награждены трое участников из Чехова. Дипломы «За профессиональный вклад и развитие детского творчества» и «Лучший режиссер» получили их наставники Анастасия Собина и Дмитрий Глухов.

После окончания творческого состязания вся делегация посетила достопримечательности столицы Татарстана.