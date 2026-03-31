Театральная программа прошла в Химках

28 марта в парке имени Льва Толстого в Химках состоялась тематическая программа, посвященная театру. Площадки открылись у выставочного комплекса «Артишок» и предложили гостям практические и творческие активности.

Посетители познакомились с внутренней стороной сценического искусства. Экспозиция костюмов показала, как формируется образ героя — от первого эскиза до выхода на сцену. Гости изучили детали работы художников по костюмам и увидели готовые сценические решения.

Отдельные зоны отвели под занятия по сценической речи и актерскому мастерству. Желающие попробовали себя в роли исполнителей и получили базовые навыки публичного выступления. Занятия провели приглашенные специалисты.

Лидер Движения общественной поддержки Георгий Шишкин подчеркнул значимость таких встреч.

«Театр объединяет людей и вдохновляет. В парке Толстого гости смогли не просто наблюдать, а стать частью творческого процесса», — сказал он.

На открытых площадках работали мастер-классы по созданию театральных масок и кукол. Для посетителей также подготовили аквагрим и фотозону с необычными образами. Гости делали снимки в стилизованных костюмах.

Программа завершилась концертом. На сцене выступили вокальные и хореографические коллективы, представив серию творческих номеров.