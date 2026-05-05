Театральная постановка ко Дню Победы прошла в Серпухове

4 и 5 мая во Дворце спорта «Надежда» в Серпухове показали постановку «Нашим землякам посвящается». В основе сюжета — события с июня 1941 года по май 1945 года.

Зрительный зал Дворца спорта был полностью заполнен — билетов не хватило для всех желающих. В постановке участвовали 90 актеров и режиссер Елена Порошина. Финалом спектакля стал проход «Бессмертного полка» на сцене.

В числе почетных гостей присутствовали ветераны военной службы и бойцы, которые сейчас участвуют в специальной военной операции.

В этом году постановка стала масштабнее, чем в прошлом. На улице у Дворца спорта организаторы развернули несколько интерактивных площадок: работала полевая кухня, все желающие могли попробовать солдатскую кашу и выпить горячего чая.

Со словами благодарности авторам проекта выступили глава городского округа Серпухов Алексей Шимко и депутат окружного Совета Алексей Батогов.