Театрализованный урок литературы прошел в школе № 10 в Лобне

В школе № 10 городского округа Лобня состоялся театрализованный урок литературы в рамках проекта «Библиотека в школе». Этот новый формат мероприятий позволяет библиотекарям взаимодействовать со школьниками в интерактивной и увлекательной форме.

В проведении урока библиотекарям помогли актеры театра «Камерная сцена». Так, 12 ноября пятиклассники встретились с известными писателями и литературными персонажами, такими как Антон Чехов, Александр Пушкин, старуха Шапокляк, лиса Алиса и героиня «Сказки о рыбаке и рыбке».

Учащиеся отгадывали литературных героев, отвечали на вопросы и принимали участие в игре «литературный ручеек», где им было предложено наизусть прочитать отрывок из поэмы Пушкина «Руслан и Людмила».