Театрализованный урок литературы прошел в школе № 10 в Лобне
В школе № 10 городского округа Лобня состоялся театрализованный урок литературы в рамках проекта «Библиотека в школе». Этот новый формат мероприятий позволяет библиотекарям взаимодействовать со школьниками в интерактивной и увлекательной форме.
В проведении урока библиотекарям помогли актеры театра «Камерная сцена». Так, 12 ноября пятиклассники встретились с известными писателями и литературными персонажами, такими как Антон Чехов, Александр Пушкин, старуха Шапокляк, лиса Алиса и героиня «Сказки о рыбаке и рыбке».
Учащиеся отгадывали литературных героев, отвечали на вопросы и принимали участие в игре «литературный ручеек», где им было предложено наизусть прочитать отрывок из поэмы Пушкина «Руслан и Людмила».
«Это новый формат, когда мы выступаем в роли, можно сказать, профессиональных актеров, в интерактивной форме взаимодействуем со школьниками», — рассказала директор Централизованной библиотечной системы Лобни Любовь Хромова.
Театрализованные занятия будут продолжены в других школах города. Следующая встреча запланирована на 24 ноября в инженерно-техническом лицее «Авиатика».