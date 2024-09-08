Театрализованный концерт ко Дню знаний прошел в парке в Лосино-Петровском

Пресс-служба администрации Лосино-Петровского городского округа
Фото: Пресс-служба администрации Лосино-Петровского городского округа

Программу ко Дню знаний провели в парке культуры и отдыха «Свердловский» в Лосино-Петровском. Для детей организовали концерт и дискотеку.

Мероприятие для гостей парка подготовили участники творческих коллективов Дома культуры поселка Биокомбината и «Созвездия». Артисты представили театрализованные постановки, которые сопровождались музыкой и танцами.

Праздник приурочили к началу нового учебного года.

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