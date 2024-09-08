Сегодня 17:28 Театрализованный концерт ко Дню знаний прошел в парке в Лосино-Петровском Фото: Пресс-служба администрации Лосино-Петровского городского округа
Программу ко Дню знаний провели в парке культуры и отдыха «Свердловский» в Лосино-Петровском. Для детей организовали концерт и дискотеку.
Мероприятие для гостей парка подготовили участники творческих коллективов Дома культуры поселка Биокомбината и «Созвездия». Артисты представили театрализованные постановки, которые сопровождались музыкой и танцами.
Праздник приурочили к началу нового учебного года.
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