Театрализованные представления проведут в усадьбе «Мураново» 10 и 17 августа

В усадьбе «Мураново» готовится уникальное мероприятие — театрализованная программа «Тютчев. Диалоги о любви». Представления пройдут 10 и 17 августа.

Постановка раскроет тему любви в жизни и творчестве великого русского поэта Федора Тютчева, известного своими глубокими лирическими произведениями.

Ведущими программы выступят заместитель директора по научной работе музея Александр Сахно и научный сотрудник заповедника Марина Серегина.

Представление разделят на две части: сначала гости совершат экскурсию по главному усадебному дому, где погрузятся в атмосферу XIX века, а затем узнают о возлюбленных поэта через его стихи, цитаты из писем и воспоминаний современников.

«Тютчев. Диалоги о любви» — это возможность по-новому взглянуть на личную жизнь и творчество классика русской литературы

Билеты уже доступны на официальном сайте музея-заповедника.