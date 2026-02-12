Театрализованное представление пройдет в Наро-Фоминске 15 февраля

Жителей Апрелевки и гостей города приглашают на мероприятие, посвященное юбилею одного из самых культовых авторов детства. 14 февраля 2026 года Дворец культуры «Апрелевка» распахнет свои двери для детей и взрослых, чтобы вместе отметить 120-летие со дня рождения поэтессы Агнии Барто.

Вход на это литературное путешествие будет свободным. В поэтической гостиной Дворца культуры Апрелевка имени Кузнецовой в 12:00 начнется театрализованное представление «Зайку бросила хозяйка».

«Эта программа — настоящее интерактивное погружение в мир, созданный Барто. Зрителей ждет живое исполнение знаменитых и любимых с детства произведений, которые оживут благодаря музыкальным номерам и театрализованным сценкам. Агния Барто — это целая эпоха в детской литературе. Ее стихи воспитывали не одно поколение читателей, уча доброте, ответственности, сочувствию и умению смотреть на мир с улыбкой», — сообщили организаторы.

Также организаторы подчеркивают, что главная цель праздника — создать теплую и душевную атмосферу, в которой каждый почувствует себя частью большого литературного сообщества, объединенного любовью к творчеству Агнии Барто. Начало представления в 12:00. Вход свободный.