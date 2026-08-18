Театрализованное представление показали у стен кремля в Зарайске

Театрализованное представление рассказало об истории Зарайска. Городу исполнилось 880 лет. Зарайск стойко держал оборону в «смутное время». В годы Великой Отечественной жители были надежным тылом, обеспечивая фронт всем необходимым. С городом связаны имена Федора Достоевского, выдающегося лингвиста Виктора Виноградова, ученицы Родена Анны Голубкиной.

История города в постановке рассказана через уникальный дуэт хранителя времени Старца и птицы Зарайчанки. Их голоса, словно нити времени, связали века и подарили зрителям настоящее путешествие в прошлое города. Зрители услышали известную легенду о князе Федоре, княгини Евпраксии и сыне их Иоанне, а также перенеслись в эпоху смутного времени, когда из зарайского кремля на битву с врагами выдвинулся князь Дмитрий Пожарский. Зарайский кремль, уникальный памятник XVI века, стал не просто декорацией, а главным героем спектакля.

Проект «Путь» реализует в Зарайске второй год и уже достиг высоких результатов. В прошлом году он стал финалистом международной премии Russint event awards в области событийного туризма.