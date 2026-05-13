Театрализованное представление на льду к 9 Мая прошло в Наро-Фоминске

Под песни военных лет, под знакомые каждому мелодии, на языке хореографии они рассказывали истории о тех, кто ждал, любил, провожал на фронт и не терял надежды даже в самые страшные годы.

«Темная ночь», «Почтальонка», «Казаки», «Ангелы» — каждый номер был посвящен памяти и мужеству тех, кто приближал Великую Победу. Особый отклик у зрителей вызвал номер «Бессмертный полк»: юные фигуристы вышли на лед с портретами героев Великой Отечественной войны в руках. Зал встретил их стоя.

После представления участники и зрители собрались в парке Победы Наро-Фоминска. По традиции они возложили цветы к подножию памятника погибшим летчикам-нарофоминцам и почтили память каждого бойца Великой Отечественной войны минутой молчания.