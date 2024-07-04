Театрализованное представление для юных жителей прошло в парке Воскресенска

В парке усадьбы Кривякино в Воскресенске состоялось представление для юных жителей округа. Его организовал театр ростовых кукол «Софит».

Представление «Мы куклы очень разные» провели на главной площади парка.

«Мы часто гуляем в парке и сегодня попали на такое замечательное представление. Ребенок сразу заинтересовался, увидев таких ярких кукол. Здорово, что у нас практически каждый день здесь проходят выступления и для детей, и для старшего поколения», — поделилась жительница Воскресенска Виктория Орлова.

На сцене выступили персонажи из известных сказок: куклы в образах Бабы Яги, Ромашки, белого и серого гуся и попугая. Подобные мероприятия проходят в округе регулярно.

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