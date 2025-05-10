Театрализованное мероприятие «Голос Родины, голос России» прошло в Дмитрове

На сцене Центрального дворца культуры «Созвездие» 8 мая состоялось торжественное мероприятие, приуроченное к 80-летию Великой Победы. В числе приглашенных были представители Совета ветеранов и организации «Боевое братство», участники специальной военной операции, а также жители Дмитровского округа.

Церемония началась с торжественного внесения Государственного флага Российской Федерации.

С юбилеем — 80-летием Победы — собравшихся поздравили заместитель главы Дмитровского муниципального округа Ирина Костышина и депутат Московской областной Думы Марина Владимировна Шевченко. Они выразили глубокую признательность ветеранам за их подвиг и пожелали всем мира, здоровья и благополучия.

Главным событием праздника стала театрализованная постановка «Голос Родины, голос России», подготовленная творческими коллективами ЦДК «Созвездие».

Через песни, танцы, стихи и видеокадры военной хроники зрители вспомнили героическое прошлое нашей страны, когда весь народ, не щадя сил, боролся за победу над врагом. Несмотря на тяжёлые испытания, люди продолжали любить, надеяться и верить в светлое будущее.

Во время представления присутствующие почтили минутой молчания память героев Великой Отечественной войны — бойцов фронта, отдавших жизни за свободу и независимость нашей Родины.

«80 лет прошло с тех пор, как наш народ одержал Великую Победу над фашизмом. Но память о подвиге наших отцов и дедов остается живой. Каждый год мы вновь и вновь возвращаемся к этой великой странице истории, чтобы передать молодому поколению — память о тех, кому мы обязаны жизнью», — сказал глава Дмитровского муниципального округа Иван Курданин.

Мероприятие завершилось исполнением всеми любимой песни «День Победы».