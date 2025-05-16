Театрализованная акция «Дорогами войны» прошла в Химках

В школе № 19 городского округа Химки состоялось патриотическое мероприятие «Дорогами войны», приуроченное ко Дню Победы. Торжественная линейка в формате театрализованного представления собрала учеников, родителей, педагогов и гостей.

На сцене школьники представили хореографические постановки, военные песни и драматические эпизоды, отражающие ключевые события Великой Отечественной войны. Участники программы показали путь от мирного времени к фронтовым годам и великой Победе в мае 1945 года. Подготовка к мероприятию заняла несколько недель: ребята вместе с учителями репетировали, создавали костюмы и продумывали сценические образы.

«Ни одна линейка у нас не повторяется. Каждый год — новая тема. Это важная традиция, которая воспитывает в детях патриотизм и сопричастность к истории», — отметила заместитель директора по воспитательной работе Светлана Шамаева.

Финальной частью вечера стало факельное шествие, минута молчания и исполнение песни «День Победы». Завершилось мероприятие праздничным салютом — символом благодарности и памяти о подвиге героев.