Театр «Золотая маска» в Богородском округе отметил 9-летие

Свой день рождения музыкальный театр «Золотая маска» отмечал на сцене сельского дома культуры «Ямкино». Зрители увидели яркий спектакль с талантливо исполненными вокальными и хореографическими номерами.

Комедийный мюзикл «Как трудно быть женщиной, или Джаз для истинных леди» был поставлен режиссером Екатериной Кириной-Батановой по мотивам знаменитого фильма «В джазе только девушки». В центре сюжета — знаменитая история о двух музыкантах, которые попали в опасное положение из-за конфликта с гангстерами. Для своего спасения они переодеваются в женскую одежду и устраиваются в шоу, участницами которого являются только девушки.

Переодевания, погони и комичные ситуации доставили зрителям множество позитивных эмоций. Гости праздника отметили увлекательный сюжет, актерское мастерство, красочные

декорации и костюмы. Мюзикл стал настоящим подарком для поклонников

музыкального театра «Золотая маска».