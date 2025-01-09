Театр «Золотая маска» в Богородском округе отметил 9-летие

Свой день рождения музыкальный театр «Золотая маска» отмечал на сцене сельского дома культуры «Ямкино». Зрители увидели яркий спектакль с талантливо исполненными вокальными и хореографическими номерами.
Комедийный мюзикл «Как трудно быть женщиной, или Джаз для истинных леди» был поставлен режиссером Екатериной Кириной-Батановой по мотивам знаменитого фильма «В джазе только девушки». В центре сюжета — знаменитая история о двух музыкантах, которые попали в опасное положение из-за конфликта с гангстерами. Для своего спасения они переодеваются в женскую одежду и устраиваются в шоу, участницами которого являются только девушки.
Переодевания, погони и комичные ситуации доставили зрителям множество позитивных эмоций. Гости праздника отметили увлекательный сюжет, актерское мастерство, красочные декорации и костюмы. Мюзикл стал настоящим подарком для поклонников музыкального театра «Золотая маска».
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