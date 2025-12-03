Театр в Щелкове представил новую постановку

Щелковский театр представил свою новую постановку. Знакомая с детства «Сказка о царе Салтане» Александра Пушкина предстала на театральной сцене в совершенно новом обличии.

«Зрителей с первых же минут перенесли в чудесный, оживший мир, где расцветает фантазия и герои обретают новую жизнь. На сцене Щелковского театра оживают бессмертные образы, созданные великим поэтом: зрители с замиранием сердца следят за судьбой прекрасной Царевны-Лебеди, восхищаются мудростью царя Салтана и доблестью его сына Гвидона», — сообщили организаторы.

По словам режиссера, каждый персонаж, каждая сцена пропитана духом волшебства и приключений. По традиции, сложившейся в Щелковском театре, перед началом любой премьеры для зрителей устраивается настоящий праздник. И на этот раз, до того как погрузиться в сказочный мир Салтана, гостей театрального центра уже в фойе встречали аниматоры. Дети угощались сладостями, участвовали в играх и водили хороводы.