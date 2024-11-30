Театр в Чехове представил премьеру спектакля по пьесе Алексея Дударева
Премьера спектакля «Вечер» по одноименной пьесе советского драматурга и сценариста Алексея Дударева прошла в Чеховском городском театре. Актеры со сцены расскажут зрителям о тяжелой судьбе людей, которые остались одни на родной земле.
«Вечер» — это повествование о заброшенной деревне, одиноких стариках, про любовь и прощение.
«Очень хороший литературный язык. Это то, что стоит послушать и посмотреть. Спектакль — для себя, поэтому даже в названии вы можете посмотреть, что у нас написано „Вечер-вечен“. Зритель может пофантазировать на эту тему, послушать эти тексты и применить их к себе», — сказала директор Чеховского городского театра Светлана Кузнецова.
В спектакле задействована почти вся трупа.
Премьеру посетили участники клуба «Активное долголетие». Валентина Аверина занимается в театральной студии.
«О мероприятии я узнала от нашего руководителя. Я уже не в первый раз хожу в драматический театр. Играют они здорово. Ожидаю очень интересного спектакля, тем более — премьера», — поделилась Валентина Аверина.
Творческий коллектив театра готовился к премьере более двух месяцев.
«Мы работаем для зрителя. Премьерных спектаклей 10 должно быть. Сейчас мы все, конечно, на мандраже, все волнуемся, переживаем. Надеемся и верим, что зрителям наш продукт, наш спектакль понравится», — сказал режиссер театра Андрей Дроздов.
В Чеховском городском театре постановки проходят еженедельно по выходным, а в каникулы — ежедневно. Для семей участников и самих бойцов СВО, инвалидов и ряда многодетных семей в определенные праздники предусмотрены бесплатные билеты.
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