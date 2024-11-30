Театр в Чехове представил премьеру спектакля по пьесе Алексея Дударева

Премьера спектакля «Вечер» по одноименной пьесе советского драматурга и сценариста Алексея Дударева прошла в Чеховском городском театре. Актеры со сцены расскажут зрителям о тяжелой судьбе людей, которые остались одни на родной земле.

«Вечер» — это повествование о заброшенной деревне, одиноких стариках, про любовь и прощение.

«Очень хороший литературный язык. Это то, что стоит послушать и посмотреть. Спектакль — для себя, поэтому даже в названии вы можете посмотреть, что у нас написано „Вечер-вечен“. Зритель может пофантазировать на эту тему, послушать эти тексты и применить их к себе», — сказала директор Чеховского городского театра Светлана Кузнецова.

В спектакле задействована почти вся трупа.

Премьеру посетили участники клуба «Активное долголетие». Валентина Аверина занимается в театральной студии.

«О мероприятии я узнала от нашего руководителя. Я уже не в первый раз хожу в драматический театр. Играют они здорово. Ожидаю очень интересного спектакля, тем более — премьера», — поделилась Валентина Аверина.