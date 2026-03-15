Театр танца из Серпухова получил награды на всероссийском конкурсе

Коллектив театра танца ДК «Большевик» успешно выступил на конкурсе в ДК Ленина. Артисты завоевали три призовых места в разных номинациях.

В конкурсе участвовали средняя и старшая группы коллектива. Руководят театром К. Н. Киселева и Т. Д. Щадко. Жюри высоко оценило подготовку серпуховских танцоров.

Средняя группа с номером «Китайский танец» стала лауреатом I степени. Старшая группа получила две награды II степени — за «Казачий пляс» и «Молдавский танец».

«Желаю коллективу дальнейших творческих успехов, новых хореографических постановок и побед на профессиональных конкурсах», — отметила заместитель главы городского округа Серпухов Оксана Лебедева.

Успешное выступление подтвердило высокий уровень развития хореографического искусства в Серпухове. ДК «Большевик» остается одной из значимых культурных площадок муниципалитета.