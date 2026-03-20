Театр-студия «Сцена» из Дубны завоевала первую премию на конкурсе «Театралит»

Художественный руководитель театра-студии «Сцена» Юлия Писарева поделилась особенностями спектакля: «Мы поставили это произведение в современной интерпретации. Постановка осложнена отсутствием музыкального сопровождения и сценического света, поэтому была достаточно сложная актерская задача: изобразить звуки животных и природы, подсветить самого себя ручным фонариком, а еще не забыть текст и правильно двигаться в темноте».

Спектакль готовили около года, и в процессе работы над постановкой были добавлены элементы теневого театра. Жюри высоко оценило сплоченность и профессионализм юных актеров. Участники студии отметили, что участие в конкурсе такого масштаба — бесценный опыт.

За пять лет своего существования театр-студия «Сцена» неоднократно становилась победителем театральных и чтецких конкурсов разного уровня. Участники студии регулярно показывают представления на городских праздниках в парках Дубны и уже нашли своего преданного зрителя.