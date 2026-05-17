Театр «Сказки» из Серпухова получил звание народного
Коллективу дома культуры поселка Большевик присвоили почетное звание 15 мая. Событие стало яркой страницей в культурной жизни округа.
Эта высокая награда стала заслуженным признанием многолетнего труда, творческих поисков и преданности искусству всей труппы, которую возглавляет режиссер Сергей Агуреев.
Путь театра к этому успеху был долгим и насыщенным. За годы работы коллектив завоевал сердца зрителей разного возраста — от самых юных до взрослых ценителей искусства, создал уникальный репертуар, где гармонично сочетаются классические произведения и современные постановки, укрепил традиции театрального дела, обогатил культурную среду муниципалитета и сформировал команду единомышленников, для которых сцена — истинное призвание.
Народный статус — это стимул для дальнейшего развития и знак общественного признания.