Театр «Синяя птица» из Серпухова выступил на Всероссийской олимпиаде искусств

Престижное творческое состязание состоялось в Казани. Образцовый коллектив, которым руководит Александра Диварова, достойно представил Серпухов на олимпиаде.

Артисты молодежного театра‑студии «Синяя птица» из Дворца культуры «Россия» покорили своим мастерство жюри и зрителей, завоевав звание лауреата первой степени за отрывок из пьесы «Шинель».

Поездка в Казань дала ребятам возможность не только выступить на сцене и побороться за награды, но и расширить профессиональный кругозор на насыщенных мастер‑классах от признанных мастеров сценического искусства. Юные актеры обменялись опытом с другими театральными коллективами и приобрели новых друзей.

Кроме того, для участников театра-студии подготовили насыщенную экскурсионную программу. Они осмотрели главные достопримечательности Казани — от величественного кремля до уютных улочек Старо‑Татарской слободы.

Артистов и руководителя «Синей птицы» поздравила с успехом заместитель главы Серпухова Оксана Лебедева. Она пожелала коллективу вдохновения, смелых идей и дальнейших побед.