Театр «Русский балет» выступит на концертах ко Дню Победы в Дубне и Одинцове

В мае артисты московского академического театра «Русский балет» посетят Дубну и Одинцово. Солисты примут участие в праздничных концертах к 80-летию Победы в ВОВ. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

В Дубне выступление пройдет 6 мая на сцене дворца культуры «Октябрь».

Там ведущая солистка Валерия Васильева и заслуженный артист Республики Коми Максим Фомин покажут хореографический спектакль — живую историю с музыкой, художественным словом и танцем на песни военных лет «Синий платочек» и «Военный вальс». Постановщиком номеров является также Валерия Васильева. Гостей ждут к 19:30.

Кроме того, 9 мая артисты выступят на сцене центральной площади Одинцова. Там танцоры исполнят миниатюры на композиции «Смуглянка», «Военный вальс» и «Синий платочек». Начало концерта в 14:00.