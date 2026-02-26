Театр «Русский балет» представит новую постановку «Карабас-Барабас» во Фрязине

27 февраля Московский областной государственный академический театр «Русский балет» имени В. М. Гордеева представит зрителям новую постановку балетной сказки «Карабас-Барабас». Премьерный показ состоится во Дворце культуры «Исток» в городе Фрязино, как сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Одноактный балет «Карабас-Барабас» поставлен художественным руководителем театра «Русский балет» В. М. Гордеевым в рамках творческой программы «Подари балет детям». Музыкальной основой постановки стало попурри из произведений известных композиторов: П. И. Чайковского, Йозефа Байера, Лео Делиба, Иоганна Штрауса.

В кукольном театре Карабаса-Барабаса дружно работают артисты-куклы из разных сказок. Они без устали танцуют на сцене, развлекая и радуя зрителей, но жестокий и жадный владелец театра Карабас-Барабас всегда недоволен своими артистами. Он груб и беспощаден к ним. Артисты решают проучить злого хозяина театра.

Спектакль наполнен сложнейшей хореографией, требующей от артистов виртуозного мастерства и артистизма. Балетмейстер-педагог заслуженный артист РФ Дмитрий Проценко, заслуженный работник культуры Московской области Масами Чино, заслуженный артист Московской области Антон Гейкер и мастер сцены Антон Косинов провели огромную индивидуальную работу с артистами.

Следующие премьерные показы балета «Карабас-Барабас» состоятся 14 марта в 16:00 во Дворце культуры им. В. Н. Леонова в Зарайске и 17 марта в 18:00 в Детской хореографической школе им. Ирины Зайцевой в Наро-Фоминске.