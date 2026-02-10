Сегодня 15:49 Театр ростовых кукол выступил на празднике в Воскресенске 0 0 0 Фото: Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск Подмосковье

Развлекательная программа прошла в парке Кривякино в рамках проекта «Спорт для всех». Дети поучаствовали в эстафетах, а театр «Софит» разучил с ними песни и правила дорожного движения.

В программе также были разминка на свежем воздухе и конкурсы. Двухлетняя София Тимошенко тренировала меткость и забивала голы. Ее мама и бабушка отметили, что они дружная и спортивная семья, которая часто приходит в парк отдохнуть и подышать свежим воздухом.

Пятилетней Полине больше всего понравилось «плавать» на лодочке. Ее дедушка, бывший моряк Владимир Маркин, прививает внучке любовь к спорту и регулярно гуляет с ней в парке.

Представители старшего поколения делились своими секретами активного долголетия. Жительница Галина Белоножка рассказала, что делает по 8000 шагов в день и утреннюю гимнастику. Праздник прошел в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье», который продолжает радовать жителей региона активными событиями на свежем воздухе.