«Театр под открытым небом»: в парках Московской области пройдет серия мероприятий

С 26 марта по 1 апреля в более чем 50 парках Московской области состоится тематическое мероприятие «Театр под открытым небом», приуроченное ко Всемирному дню театра. Участников ждут театральные викторины, импровизированные спектакли, тренинги по актерскому мастерству и другие активности.

Как сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области, основные события запланированы на субботу, 28 марта.

Например, в Центральном парке Ногинска в 12:00 все желающие смогут принять участие в интерактивном спектакле и посетить тренинг по сценической речи. В Центральном парке Победы Долгопрудного в 14:40 гостей ждет лекция «Тайный язык театра», после которой пройдет занятие по актерскому мастерству.

В парке «Сосновый бор» Дмитрова в 15:00 состоится урок актерского мастерства, а затем посетителей ждет импровизированный спектакль. В парке «Елочки» Домодедово в 15:00 пройдет театрализованное представление «Летучий корабль».

В парке «Беличий» Краснознаменска в 17:00 кукольный театр «Волшебники» проведет тематический мастер-класс. Также всех желающих приглашают на концертную программу «Куклы в детских руках».

Мероприятия организованы при информационной поддержке Министерства культуры и туризма Московской области и автономной некоммерческой организации «Московская областная дирекция по развитию парков» (АНО «МосОблПарк»).