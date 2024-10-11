Театр «Наш дом» в Химках представил афишу на октябрь

Творческий коллектив театра «Наш дом» в Химках подготовил к октябрю десятки свежих постановок. Актуальная афиша гласит, что спектакли будут проходить с 3 по 27 октября.

Сезон откроют чтения стихотворений Сергея Есенина. Первой постановкой станет «Человек из Подольска», написанный нашим современником Дмитрием Даниловым.

Также на большой сцене драматического театра зрителям представят спектакли «Русалочка» по мотивам сказки Ганса Христиана Андерсена, «Чайка» Антона Павловича Чехова, «Волшебник изумрудного города» Александра Волкова и «Карлик нос» Вильгельма Гауфа. Заинтересует ценителей высокого искусства и грузинская трапеза «Пиросмани, или праздник одиночества» и «Пять вечеров».

Дети оценят яркие музыкальные постановки «Кошкин дом» и «Дюймовочка».

Напомним, что актуальная афиша доступна на официальном сайте театра.

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