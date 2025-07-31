Театр «Наш дом» в Химках отремонтируют к новому сезону

В летний период специалисты проводят комплексный ремонт и обновление театрального пространства. Работы охватывают обе сцены, костюмерный фонд и техническое оборудование.

Процесс обновления начинается с ревизии костюмов. Мастера проверяют каждую деталь гардероба, проводят чистку, реставрацию и глажку. Особое внимание уделяется декорациям — художники создают новые элементы и восстанавливают существующие.

«В театре ремонт проходит каждый сезон. Убираем все повреждения, которые накопились за год эксплуатации костюмов, декораций и оборудования. Подготовка обеих сцен завершится к 1 сентября», — рассказал директор театра Олег Сенотрусов.

Техническая бригада проверяет работоспособность театральной машинерии: пристальный взгляд специалистов направлен на осветительные системы, грузоподъемные механизмы и поворотный круг основной сцены.

«Каждая декорация — индивидуальность. Месяц идет ее разработка, еще месяц — работа с художниками, после чего разные мастерские проводят сварочные столярные и слесарные работы. Все элементы рассчитаны под рост актера, его костюм, освещение в зале и другие детали постановки», — поделился заведующий художественно-постановочной частью Максим Ескин.

В 2026 году театр «Наш дом» отметит 30-летие творческой деятельности. К юбилейному сезону готовятся особые постановки для зрителей.