Театр моды из Подольска стал победителем международного конкурса

Театр моды «Эксклюзив» дворца культуры «Октябрь» из Подольска стал лауреатом I степени на международном творческом фестивале-конкурсе «Ты лучший». Его провел арт-центр «Триумф» в Москве. Об этом передают в подольской администрации.

Постановки участников оценивали заслуженные деятели искусств России, доктора искусствоведения, актеры и профессиональные хореографы.

От подмосковного театра моды участвовал младший состав 6-9 лет. Ребята представили показ народной коллекции «У нас нонче субботея». Подготовкой артистов занимались режиссер-постановщик Ирина Лаптева и хореограф Надежда Борисова.

Наряды подольчан — это целый ансамбль по фольклорным мотивам. Они состоят из просторной русской рубахи, косоклинного сарафана, дополненного фартуком-занавеской. Дополнением костюмов выступают жакеты, их крой заимствовали у душегрей. Такими образами создатели коллекции старались отразить красоту и широту души русского человека.