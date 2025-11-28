Театр «Мюзикл» из Химок стал победителем областного конкурса

Эстрадный музыкальный театр «Мюзикл» из Химок одержал победу в шестом сезоне молодежного проекта «Театральный поединок». Мероприятие проводится при поддержке Министерства культуры и туризма Подмосковья.

В финале на сцене Московского Губернского театра юные актеры Василиса Бояркина, Анна Чистякова, Лидия Уткина, Федор Козлов и Артур Студенский продемонстрировали профессиональное мастерство и творческую индивидуальность. Химчане стали лучшими среди 32 театральных коллективов Подмосковья.

«Поздравляю актеров эстрадного музыкального театра „Мюзикл“ с победой в молодежном проекте „Театральный поединок“! Это замечательный результат, который стал возможен благодаря таланту ребят и кропотливой работе всего коллектива, включая педагогов. Спасибо вам за ваш труд и преданность искусству!» — отметила глава городского округа Химки Елена Землякова.

Для участницы Анны Чистяковой сезон стал особенно успешным — ее пригласили в состав детского жюри Большого детского фестиваля.

«Я просто безумно благодарна Андрею Гурскому и Елене Широковой за то, что всегда верили в нас, готовили и любили. Спасибо огромное нашей поддержке, которые всегда нас держат в импульсе. Спасибо, моя любимая команда! Вася, Артур, Федя, Лида — вы мне стали как родные братья и сестры. Я вас ужасно люблю», — написала на своей страничке во «ВКонтакте» Анна Чистякова.

В этом году в проекте участвовали 600 молодых артистов из 25 населенных пунктов Подмосковья. Победа открывает перед химкинским коллективом новые перспективы — участие в престижных фестивалях и возможность заявить о себе на всероссийском уровне.