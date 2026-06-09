Театр из Воскресенска показал школьникам спектакль

В малом зале дворца культуры «Юбилейный» 9 июня студия «Спектр» представила постановку по мотивам произведения Леонида Филатова «Сказ про Федота-стрельца, удалого молодца». Спектакль стал частью проектов «Театр для всех» и «Лето в Подмосковье».

Юные артисты под руководством Елены Сенадской смогли вдохнуть жизнь в персонажей, а каждый герой получился узнаваемым и запоминающимся.

Никита Емельянов покорил зрителей добротой и обаянием Федота, Варвара Карасева воплотила образ прекрасной Маруси. Мария Игнатьева подарила зрителям уморительную Бабу Ягу, а Ярослава Калугина — дерзкую и остроумную Царевну. Аиша Якубова убедительно сыграла нравоучительную Няньку, Милана Назарова блестяще справилась с ролью исполнительного Генерала, а Сергей Петров создал яркий образ Царя. За увлекательное повествование отвечали рассказчики Мария Шляхова и Данила Емельянов.

В финале юные зрители поблагодарили актеров за труд, талант и хорошее настроение.