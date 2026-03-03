Театр из Серпухова стал лауреатом международного фестиваля искусств

Театр «Сказки» из Серпухова завоевал высшую награду на международном фестивале‑конкурсе «Карусель Земля» — «Град Мастеров — Подольск 2026». Коллектив Дома культуры «Большевик» стал лауреатом I степени, представив жюри премьерный спектакль текущего сезона «Принцесса Богдана и Аладдин».

1 марта, в преддверии своего 35-летия, театр под руководством Сергея Агуреева выступил на престижном конкурсе. Эксперты высоко оценили профессионализм исполнения, оригинальность постановки и удачное сочетание традиционных театральных подходов с современными сценическими решениями. Эта награда стала заслуженным признанием многолетнего труда коллектива, который уже не одно десятилетие радует зрителей своим творчеством.

Увидеть спектакль-победитель смогут и жители Серпухова: показ «Принцессы Богданы и Аладдина» состоится 29 марта в 12:00 в ДК «Большевик». Заместитель главы муниципалитета Оксана Лебедева поздравила артистов с победой: «Поздравляю театр „Сказки“, Сергея Агуреева и всех участников постановки с заслуженной наградой! Спасибо за то, что сохраняете традиции театрального искусства».