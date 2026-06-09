Театр из Раменского получил награды на межрегиональном фестивале искусств

Воспитанники народного коллектива «Звучащее слово» приняли участие в творческом мероприятии «ПушкинФест», которое состоялось в Санкт-Петербурге. Юные артисты получили призовые места в номинации «Художественные чтения».

Артисты молодежного театра под руководством Варвары Золотухиной представили на конкурсе поэзию и отрывки из произведений Александра Пушкина. Их выступления оценивали телерадиоведущий Антон Сазанов, руководитель студии художественного слова Венера Богданова, тренер по ораторскому искусству, актер и радиоведущий Владимир Суменков.

Лауреатом третьей степени за исполнение стихотворения «Воспоминание» и фрагмента повести «Пиковая дама» стал Алексей Шкутко, а лауреатом второй степени за прочтение фрагмента повести «Метель» и лауреатом первой степени за исполнение «Бесов» была отмечена Вероника Тронова.

После конкурса коллектив театра вместе с автором-исполнителем Валентином Золотухиным выступил в музее специальной военной операции, где они прочитали стихи Мусы Джалиля и Александра Пушкина и исполнили авторские песни под гитару.