Театр из Луховиц покажет зрителям премьерный спектакль
Дом культуры села Ловцы представляет свой новый спектакль «Последний» на сцене Луховицкой детской школы искусств «Орфей». Народный коллектив «Театр „Премьера“» покажет свою мелодраму всем ценителям театрального искусства.
«Последний» — это история, основанная на пьесе белорусского драматурга Василя Ткачева. Спектакль рассказывает о судьбе единственного оставшегося в живых ветерана Великой Отечественной войны, который проживает в небольшом городе. Постановка затрагивает темы памяти, долга, одиночества и силы духа человека, прошедшего через испытания XX века.
Главные роли в постановке исполнили: Николай Шемарыкин, Влада Кулакова, Михаил Кулаков, Елена Булычева, Анна Зилотина и Анна Матвиюк. Поклонников театрального искусства приглашают стать свидетелями премьерного показа. Спектакль пройдет 6 февраля, начало в 18:00. Адрес: улица Мира, дом № 3.